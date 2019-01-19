Ноябряне в метель вышли на каток

СЕГОДНЯ 10:56 2019-01-19T10:56:48+03:00

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Жители Ноябрьска накануне вечером отлично провели время на катке. Играм на свежем воздухе не помешала даже метель.

Как сообщает администрация города Ноябрьск, в этом году впервые в Городском парке был организован каток. Инициативу муниципалитета поддержали предприниматели, которые предложили ноябрянам безвозмездно услуги по прокату коньков.

Каждый житель может активно провести свой досуг, и, придя в парк, воспользуется бесплатным прокатом спортивного инвентаря. Кроме того, есть влзможность обогреться, при необходимости, в пункте проката и совсем недорого выпить чашечку кофе или чая.

Накануне, 18 января, в рамках поддержки здорового досуга на свежем воздухе, замечательную акцию на Городском катке провели ведущие Радио Ноябрьск из утреннего шоу "Подъёмники". Несмотря на метель, в развлекательном мероприятии приняли участие самые стойкие жители города.