Безработная жительница Лабытнангов несправедливо обвиняла знакомого в краже телефона

СЕГОДНЯ 09:54 2019-01-19T09:54:06+03:00

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Оговорила, точно зная, что приятель не виновен в краже. Жительница Лабытнангов ждёт суда за ложный донос.

Как сообщает УМВД по ЯНАО, 1 января в дежурную часть полиции Лабытнангов поступило заявление от 29-летней жительницы города о том, что знакомый ей мужчина похитил у нее телефон.

Выяснилось, что безработная и ранее судимая заявительница при написании заявления сделала заведомо ложный донос в отношении 44-летнего приятеля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Вину в совершенном преступлении подозреваемая признает полностью. Даме грозит до двух лет лишения свободы.