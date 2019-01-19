Безработная жительница Лабытнангов несправедливо обвиняла знакомого в краже телефона
Оговорила, точно зная, что приятель не виновен в краже. Жительница Лабытнангов ждёт суда за ложный донос.
Как сообщает УМВД по ЯНАО, 1 января в дежурную часть полиции Лабытнангов поступило заявление от 29-летней жительницы города о том, что знакомый ей мужчина похитил у нее телефон.
Выяснилось, что безработная и ранее судимая заявительница при написании заявления сделала заведомо ложный донос в отношении 44-летнего приятеля.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Вину в совершенном преступлении подозреваемая признает полностью. Даме грозит до двух лет лишения свободы.