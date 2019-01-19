2019-01-19T06:55:44+03:00
Общество

Погода на Ямале 19 января: -15 градусов и снегопад

Местами по округу сильный ветер
Алена Кульмухаметова
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В Салехарде ясная погода и без осадков. Ветер северо-западный, юго-западный, западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха: -19, -15 градусов.

В Ноябрьске облачно и снегопад, метель. Ветер юго-западный, западный 8-15 метров в секунду. Температура воздуха: -8, - 6 градусов.

В Новом Уренгое облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный, западный 4-11 метров в секунду. Температура воздуха: -10, -16 градусов.

В Лабытнанги до обеда ясная погода. После облачно и без осадков. Ветер северо-западный, западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха: -17, -13 градусов.

В Надыме облачная погода и снегопад, к вечеру прояснение. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха: -7, -16 градусов.

В Муравленко облачная погода и снегопад. Ветер юго-западный, западный 8-14 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -7 градусов.

В Тарко-Сале облачно и сильный снегопад. Ветер юго-западный, западный 6-14 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -12 градусов.

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