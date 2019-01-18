2019-01-18T15:52:39+03:00
Общество

На Ямале беспилотники будут мониторить пожарную обстановку

В ЯНАО обозначили основные направления развития пожарно-спасательных служб на 2019 год
Анна Полякова
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В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности обозначили основные направления деятельности на этот год.

Среди основных задач управления по гражданской защите на 2019 год – переход к использованию беспилотных летательных аппаратов для мониторинга пожарной обстановки и проведения поисково-спасательных работ, развитие системы «112» и системы оповещения населения, совершенствование деятельности спасательных служб. Об этом в ходе совещания сообщил начальник управления Александр Соболевский.

Среди основных направлений развития пожарно-спасательных служб на 2019 год названы развитие материально-технической базы подразделений, создание газодымозащитной службы в пожарных частях, ввод в эксплуатацию быстровозводимого модульного здания для Красноселькупского поисково-спасательного отряда.

Анализируя итоги работы противопожарной и спасательной деятельности, начальник управления Евгений Калашник отметил, что все поставленные задачи, в основном, решены.

Всего в течение пожароопасного сезона 2018 года зарегистрировано 139 природных пожаров (в аналогичный период прошлого года (АППГ) – 365 пожаров) на площади 3 096 га (АППГ – 219 895 га).

«Позитивным результатом года стало возведение двух пожарных депо в сёлах Катравож и Белоярск и создание двух новых подразделений Салехардского поисково-спасательного отряда в сёлах Мужи и Яр-Сале. Штатная численность окружной аварийно-спасательной службы «Ямалспас» увеличилась на 126 единиц», - отметил начальник профильного управления.

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