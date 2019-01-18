2019-01-18T15:07:43+03:00
Происшествия

В Ноябрьске ищут очевидцев ДТП с пострадавшими пешеходами

Аварии произошли в городе 11 октября и 12 января
Анна Полякова
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В Ноябрьске ищут очевидцев двух дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы.

11 октября 2018 года авария с участием пешехода и автобуса «Ивеко» произошла в районе дома №22 по улице 60 лет СССР около 17.15.

ДТП 12 января около 20:50 случилось в районе дома № 78-А по проспекту Мира. На регулируемом пешеходном переходе водитель на неизвестном автомобиле сбил переходящего дорогу человека.

Свидетелей ДТП просят позвонить по телефонам: 02, 318-010, 325-872.

По данным Госавтоинпекции ЯНАО, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых 1 человек травмирован.

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