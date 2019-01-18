В Ноябрьске ищут очевидцев ДТП с пострадавшими пешеходами
В Ноябрьске ищут очевидцев двух дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали пешеходы.
11 октября 2018 года авария с участием пешехода и автобуса «Ивеко» произошла в районе дома №22 по улице 60 лет СССР около 17.15.
ДТП 12 января около 20:50 случилось в районе дома № 78-А по проспекту Мира. На регулируемом пешеходном переходе водитель на неизвестном автомобиле сбил переходящего дорогу человека.
Свидетелей ДТП просят позвонить по телефонам: 02, 318-010, 325-872.
По данным Госавтоинпекции ЯНАО, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых 1 человек травмирован.