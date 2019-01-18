2019-01-18T14:57:23+03:00
Происшествия

В Лабытнанги в гараже обнаружили 1 760 бутылок опасного алкоголя

Стоимость изъятой алкогольной продукции составляет около 250 тысяч рублей
Анна Полякова
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В Лабытнанги сотрудниками ОЭБиПК ОМВД при проверке оперативной информации в одном из гаражей обнаружили 88 ящиков алкогольной продукции. Все 20 бутылок объемом 0,5 литра, по предварительным данным, маркированы поддельными федеральными специальными марками и опасны для жизни и здоровья граждан.

Как сообщает УМВД России по ЯНАО, всего было изъято порядка 1 760 бутылок водки и коньяка общим объемом 880 литров. Стоимость изъятой алкогольной продукции составляет около 250 тысяч рублей. При этом соответствующая лицензия на хранение и реализацию алкогольной продукции у фигурантов отсутствовала.

По данному факту сотрудниками местной полиции проводится проверка, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к данному противозаконному деянию.

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