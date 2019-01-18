На двух ямальских зимниках возобновилось движение транспорта

СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-18T15:11:04+03:00

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На Ямале после непогоды 18 января вновь открылись два зимника. С 15:00 «Салехард-Надым» доступен для полноприводных автомобилей общей массой до 10 тонн. С 16:00 открыт проезд по зимнику «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» для всех полноприводных авто общей массой до 10 тонн. Сезонная трасса «Уренгой — Красноселькуп» по-прежнему не доступна. Движение закрыто для всех видов транспортных средств. Здесь властвует порывистый ветер 11-18 м/с, снег, метель.

Напомним, на Ямале утром 18 января действовал только один зимник «Лабытнанги - Мужи - Азовы – Теги». Дорога доступна для всех видов автотранспорта общей массой до 15 тонн. Остальные три были закрыты. Причем автодороги «Салехард-Надым», «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» не действовали еще с 17 января из-за порывистого ветра со снегом, недостаточной видимости.