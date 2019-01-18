В Новом Уренгое наркоделец, сбежавший от правосудия, может сесть на 15 лет

СЕГОДНЯ 14:15 2019-01-18T14:16:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Новоуренгойца обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Мужчина скрывался два года от правосудия. Его смогли задержать на территории Воронежской области.

Известно, что свой преступный бизнес он затеял в январе 2016 года. Тогда с помощью мессенджера «Telegram» он договорился с неустановленным лицом о совместном сбыте наркотических средств на территории города.

Он получал сообщения о расположении тайников, куда заранее помещалась «синтетика», забирал наркотики, расфасовывал и оставлял для приобретателей в различных местах Нового Уренгоя. За свои действия получал от организатора вознаграждение дистанционно.

Его задержали в феврале 2016 года. При нем, в его жилище, а также в указанных им тайниках было обнаружено предназначенное для продажи зелье. Большую часть наркотиков обвиняемый сбыть не успел, поэтому ему предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Осознав тяжесть содеянного, мужчина сбежал.

Теперь уголовное дело ушло в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает прокуратура ЯНАО.