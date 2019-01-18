2019-01-18T14:00:49+03:00
Общество

Вступать в программу «Материнский капитал» ямальцы могут до 2022 года

В дополнение к федеральной поддержке на Ямале выплачивается региональная
Анна Полякова
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В 2019 году продолжается реализация государственной программы – материнский (семейный) капитал. В пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по ЯНАО пояснили, что возможность вступления в программу продлена до 31 декабря 2021 года. При этом само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2019 году в России составит 453 026 рублей. В дополнение к федеральной поддержке на Ямале выплачивается региональная (при рождении, усыновлении третьего ребёнка) – 350 000 рублей, это максимальный по отношению к аналогичным субсидиям в других регионах страны размер выплаты.

Средства, как и прежде, можно использовать улучшение жилищных условий, оплату образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов и на ежемесячные выплаты.

Ежемесячная выплата – это новшество 2018 года. Обратиться за выплатой могут семьи с низкими доходами, в которых второй ребёнок рождён или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года, и которые не использовали всю сумму капитала на другие направления программы.

В 2019 году право на получение ежемесячной выплаты будут иметь семьи, чей доход на одного члена семьи за последние 12 месяцев не превышает 25 274 рубля – 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в Ямало-Ненецком автономном округе за 2 квартал 2018 года. Размер ежемесячной выплаты в 2019 году будет равняться 16 175 рублям.

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