Новоуренгоец во время ссоры порезал жену кружкой

СЕГОДНЯ 13:38 2019-01-18T13:39:27+03:00

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В Новом Уренгое на местного жителя завели уголовное дело. Его 35-летнюю женю 13 января привезли на скорой в больницу с резаными ранениями. Выяснилось, что во время конфликта на бытовой почве ее 45-летний муж удар ее керамической кружкой по спине. Кружка разбилась, от соколков остались порезы.

Как пояснили в УМВД России, такие раны расценены как причинение легкого вреда здоровью. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Вспыльчивому и агрессивному мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.