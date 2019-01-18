2019-01-18T13:21:11+03:00
Общество

В Салехарде во время Крестного хода 19 января перекроют улицы города

Шествие верующих начнется в 10.30 от Храме святых апостолов Петра и Павла
Анна Полякова
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В Салехарде во время Крестного хода 19 января перекроют улицы города Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде во время Крестного хода 19 января перекроют улицы города Фото: Администрация Салехарда
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В Салехарде связи с проведением Крестного хода 19 января движение транспорта на некоторых улицах города будет ограничено. Праздничная служба в Храме святых апостолов Петра и Павла начнется 19 января в 8:30 утра. В 10.30 начнется шествие верующих к месту купелей.

Жителям города советуют заранее продумать маршрут, принимая во внимание, что улицы для транспорта будут перекрыты:

- улица Свердлова от пересечения с улицей Ного до пересечения с улицей К. Маркса;

- улица К. Маркса от пересечения с улицей Свердлова до пересечения с улицей Республики;

- улица Республики от пересечения с улицей К. Маркса до пересечения с улицей Чубынина;

- улица Мирюгина от пересечения с улицей Республики до улицы Набережная (лодочная станция).

Принять участие в обряде освящения воды и погрузиться в прорубь можно будет на реке Полябта, в районе лодочной станции. В этом году как и в прошлом будут сделаны две купели, установят три палатки для переодевания - две женские и одну мужскую и автобус, в котором можно будет согреться горячим чаем.

- Будут подготовлены и палатки с обогревом, и автобус с горячим чаем и выпечкой. Главное, чтобы погода не подвела, - отметил глава администрации Иван Кононенко.

По данным ГУ МЧС России по ЯНАО, толщина льда на реке, где будут установлены купели, составляет 80 сантиметров, так что находиться на водоеме безопасно.

Безопасность во время купания будут обеспечивать спасатели, бригады скорой помощи и полиция. Начиная с 20.00 часов 18 января на реке будут дежурить сотрудники полиции и спасатели.

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