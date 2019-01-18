Администрация Муравленко заплатила ребёнку, покусанному собакой, 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:03 2019-01-18T13:05:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Муравленко пришлось выплатить 50 тысяч ребенку, который получил травмы после нападения бродячей собаки.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, в результате нападения животного ребенок получил телесные повреждения и был вынужден пройти лечение от возможных последствий укусов.

Мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе и по отлову безнадзорных животных, возложены на органы местного самоуправления. В связи с этим прокуратура города в суд направила исковое заявление о взыскании с администрации г.Муравленко компенсации причиненного ребенку морального вреда.

В ведомстве пояснили, что денежные средства перечислены ребенку в полном объеме.

По факту нападения собаки также организована уголовно-процессуальная проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц местной администрации.