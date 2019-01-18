2019-01-18T13:05:43+03:00
Общество

Администрация Муравленко заплатила ребёнку, покусанному собакой, 50 тысяч рублей

Действия должностных лиц администрации дадут правовую оценку
Анна Полякова
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Администрация Муравленко пришлось выплатить 50 тысяч ребенку, который получил травмы после нападения бродячей собаки.

Как сообщили в прокуратуре ЯНАО, в результате нападения животного ребенок получил телесные повреждения и был вынужден пройти лечение от возможных последствий укусов.

Мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе и по отлову безнадзорных животных, возложены на органы местного самоуправления. В связи с этим прокуратура города в суд направила исковое заявление о взыскании с администрации г.Муравленко компенсации причиненного ребенку морального вреда.

В ведомстве пояснили, что денежные средства перечислены ребенку в полном объеме.

По факту нападения собаки также организована уголовно-процессуальная проверка, по результатам которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц местной администрации.

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