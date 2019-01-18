2019-01-18T12:52:42+03:00
Экономика

Северный широтный ход признан один из крупнейших инфраструктурных проектов России

Реализация ямальского проекта существенно снизит транспортные издержки в экономике
Анна Полякова
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Северный широтный ход признан один из крупнейших инфраструктурных проектов России Фото: правительство ЯНАОСеверный широтный ход признан один из крупнейших инфраструктурных проектов России Фото: правительство ЯНАО
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Северный широтный ход назвали в числе нескольких крупных транспортных проектов в России, строительство которых стартует в 2019 году.

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Правительства приоритетные задачи в социально-экономической сфере и пути их реализации. О мерах по развитию экономики рассказал первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов.

Концессионное соглашение о реализации проекта было подписано осенью 2018 года. Железнодорожная магистраль протяжённостью 707 километров станет центральным элементом единой арктической транспортной системы. Она свяжет западную и восточную части округа, а также Северную и Свердловскую железные дороги. Новая дорога сократит протяжённость доставки грузов из Западной Сибири в порты Балтийского моря, а также разгрузит существующий южный маршрут.

Реализация ямальского проекта позволит существенно снизить транспортные издержки в экономике, расширить географию поставщиков продукции в регион.

Кроме того, в числе важнейших транспортных проектов Антон Силуанов назвал реконструкцию и строительство аэропортов в 27 регионах России. В 2019 году на Ямале начнётся модернизация аэропортового комплекса в Новом Уренгое. Работы по строительству и реконструкции объектов будут проведены без прекращения операционной деятельности аэропорта. Также планируется реконструкция взлётно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона.

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