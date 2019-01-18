2019-01-18T12:41:14+03:00
Общество

В Ноябрьске по требованию прокуратуры крыши школ очистили от снега

Должностные лица привлечены к ответственности
Анна Полякова
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В Ноябрьске после прокурорского вмешательства крыши образовательных учреждений очистили от наледи и снега. Во время проверки соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних были зафиксированы нарушения.

Как пояснили в региональном ведомстве, «на кровле и крыше зданий образовательных учреждений имелся значительный слой снега и льда, что создавало угрозу причинения вреда здоровью». При этом контроль за возникновением снежно - ледяных образований на крышах зданий, а также их очистка не были организованы.

Такая ситуация наблюдалась в шести дошкольных образовательных учреждениях, где не были созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, а также иных лиц, посещающих данные территории.

Итогом проверки стали представления, которые были внесены в адрес руководителей шести учреждений. После этого все выявленные нарушения устранили, восемь должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

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