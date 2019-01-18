В Ноябрьске по требованию прокуратуры крыши школ очистили от снега
В Ноябрьске после прокурорского вмешательства крыши образовательных учреждений очистили от наледи и снега. Во время проверки соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних были зафиксированы нарушения.
Как пояснили в региональном ведомстве, «на кровле и крыше зданий образовательных учреждений имелся значительный слой снега и льда, что создавало угрозу причинения вреда здоровью». При этом контроль за возникновением снежно - ледяных образований на крышах зданий, а также их очистка не были организованы.
Такая ситуация наблюдалась в шести дошкольных образовательных учреждениях, где не были созданы условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья несовершеннолетних, а также иных лиц, посещающих данные территории.
Итогом проверки стали представления, которые были внесены в адрес руководителей шести учреждений. После этого все выявленные нарушения устранили, восемь должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.