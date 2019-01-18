Надымчанина, закопавшего в лесу попутчицу, посадили на 8 лет

СЕГОДНЯ 12:14 2019-01-18T12:16:13+03:00

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В Надыме мужчину приговорили к 8 годам в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве женщины. Кроме того, его ждет принудительное наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях.

Само преступление он совершил в августе 2017 года. Однако к расследованию уголовного дела приступили28 июня 2018 года. О происшествии стало известно, когда жительница Владивостока заявила о пропаже дочери. В ходе процессуальной проверки установлено, что последним известным местом пребывания пропавшей женщины являлся Надымский район ЯНАО.

Во время следственных мероприятий установили личность 33-летнего гражданина, отвозившего летом 2017 года пропавшую женщину из поселка Пангоды Надымского района в аэропорт г.Новый Уренгоя. Тут же появились доказательства его причастности к убийству без вести пропавшей.

Выяснилось, что 2 августа 2017 года, когда он отвозил потерпевшую в аэропорт, по дороге между ними произошел конфликт. Мужчина задушил попутчицу, а ее тело с целью сокрытия преступления, закопал в лесотундровой местности.

В ходе предварительного следствия и в судебном процессе осужденный полностью признал свою вину, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.