Ребенок, который родился у матери в коме, - под наблюдением врачей в Москве
Ямальский малыш, родившийся у жительницы Пурпе, которая впала в кому после отравления, в Москве ждет операцию. Его дообследуют врачи Научного центра здоровья детей, сообщили в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ».
Напомним, ямальские врачи совершили чудо, сумев спасти в тяжелой ситуации и мать, и дитя. Женщине провели кесарево сечение на сроке 26-27 недель. Малыш появился на свет весом 790 граммов. Когда ребенок немного окреп, его транспортировали в столичную клинику.
Ребенка отправили в Москву на операцию Фото: скриншот видео канала «Ямал-Регион»
Малыша из Пурпе 11 января 2019 года на борт самолета подняли в специальном кувезе. В Москву он направился в сопровождении врачей. По словам докторов, его ждет непростое лечение, очень серьёзные операции и длительное выхаживание.