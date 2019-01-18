2019-01-18T12:26:26+03:00
Общество

Ребенок, который родился у матери в коме, - под наблюдением врачей в Москве

Малыш в Научном центре здоровья детей ждет операцию
Анна Горлач
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Ямалький младенец, родившийся у женщины в коме, ждет операцию в МосквеЯмалький младенец, родившийся у женщины в коме, ждет операцию в МосквеФото: Ольга Крыльцова
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Ямальский малыш, родившийся у жительницы Пурпе, которая впала в кому после отравления, в Москве ждет операцию. Его дообследуют врачи Научного центра здоровья детей, сообщили в ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская ЦГБ».

Напомним, ямальские врачи совершили чудо, сумев спасти в тяжелой ситуации и мать, и дитя. Женщине провели кесарево сечение на сроке 26-27 недель. Малыш появился на свет весом 790 граммов. Когда ребенок немного окреп, его транспортировали в столичную клинику.

Ребенка отправили в Москву на операцию Фото: скриншот видео канала «Ямал-Регион»

Ребенка отправили в Москву на операцию Фото: скриншот видео канала «Ямал-Регион»

Малыша из Пурпе 11 января 2019 года на борт самолета подняли в специальном кувезе. В Москву он направился в сопровождении врачей. По словам докторов, его ждет непростое лечение, очень серьёзные операции и длительное выхаживание.

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