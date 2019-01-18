2019-01-18T10:25:22+03:00
Общество

На Ямале обсудили безопасность при эксплуатации газового оборудования

По итогам заседания окружная комиссия по ЧС приняла ряд важных решений
Анна Полякова
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На Ямале обсудили безопасность при эксплуатации газового оборудования Фото: правительство ЯНАОНа Ямале обсудили безопасность при эксплуатации газового оборудования Фото: правительство ЯНАО
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Вопрос безопасности населения при эксплуатации газового оборудования стал главным вовремя заседание окружной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Мероприятие в режиме видеоконференцсвязи с муниципалитетами провёл 17 января заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов. Он напомнил о недавних трагических событиях в стране.

«Вопрос – очень серьёзный, он находится на постоянном контроле исполнительных органов власти автономного округа. Тем не менее, чрезвычайные происшествия в городах Магнитогорск и Шахты требуют принятия дополнительных мер в части обеспечения безопасности жизнедеятельности наших граждан», - обозначил Аркадий Бессонов.

В зоне контроля департамента государственного жилищного надзора более двух тысяч газифицированных многоквартирных домов, по всем заключены договоры на техническое обслуживание.

В Тарко-Салинском секторе за 2017-2018 годы на основании поступивших обращений гражданин проведено четыре внеплановые проверки по вопросу исправности вентиляционных каналов. По результатам проверки должностное лицо ООО «Пургазсервис» привлечено к административной ответственности. Выданные предписания выполнены. По остальным – нарушений не выявлено.

По итогам заседания окружная комиссия по ЧС приняла ряд важных решений. В частности, рекомендовано организовать информирование населения о необходимости соблюдения правил безопасной эксплуатации ВДГО и ВКГО в многоквартирных домах и обеспечения его надлежащего технического состояния (обслуживания). Управляющим организациям до 25 января обеспечить надлежащее техническое обслуживание и ремонт ВДГО и ВКГО в многоквартирных домах, а также его техническое диагностирование. В планах также усилить разъяснительную работу с населением.

Главному управлению МЧС России по ЯНАО совместно с Противопожарной службой ЯНАО и органами местного самоуправления продолжить проведение профилактических мероприятий на социально значимых объектах и многоквартирных домах, направленных на предупреждение ЧС при использовании газового оборудования.

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