2019-01-18T09:52:55+03:00
Происшествия

Новоуренгоец в бане испортил себе репутацию

Наказанием для него может стать лишение свободы на срок до двух лет
Анна Полякова
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Ранее не судимому новоуренгойцу теперь грозит срок. Свою репутацию 33-летний мужчина испортил в бане, когда залез в чужой карман.

Инцидент произошел 29 ноября 2018 года. Малознакомые распивали спиртные напитки. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что новый приятель оставил свои вещи без присмотра, похитил из кармана его куртки 7 тысяч рублей и скрылся. Деньгами распорядился по своему усмотрению.

Как сообщает УМВД России по ЯНАО, уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Наказанием для него может стать лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемый вину признает. С него взяли подписку о невыезде.

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