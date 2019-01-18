2019-01-18T09:34:58+03:00
Общество

Тундровичке Татьяне Яптик вручили медаль «Материнская слава Ямала»

Трудолюбивая, добрая, сильная и счастливая - пример для детей, гордость округа
Анна Полякова
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Тундровичке Татьяне Яптик вручили медаль «Материнская слава Ямала» Фото: vk.comТундровичке Татьяне Яптик вручили медаль «Материнская слава Ямала» Фото: vk.com
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Маму восьми детей Татьяну Яптик наградили медалью «Материнская слава Ямала».

Женщина живёт в чуме, в Яр-Сале, но родительские собрания старается не пропускать, ведь в семье трое школьников.

«Татьяне хватило любви на детей, дарит её и своим восьми внукам. Трудолюбивая, добрая, сильная и счастливая - пример для детей, гордость округа», - пишет о прославленной землячке на своей страничке «В Контакте» губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Наградить Татьяну в День матери не получилось, в это время женщина каслала в тундре. Оленей выпасает самостоятельно, непростой навык вынесла из семьи потомственных кочевников Крайнего Севера. Одновременно с тяжёлым трудом в тундре ведёт домашнее хозяйство, шьёт традиционную верхнюю одежду.

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