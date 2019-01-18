2019-01-18T09:00:49+03:00
Общество

В Ноябрьске детей учат читать по уникальной методике

Дошколята поют и соревнуются
Анна Полякова
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В Ноябрьске детей учат читать по уникальной методике Фото: администрации Ноябрьска vk.comВ Ноябрьске детей учат читать по уникальной методике Фото: администрации Ноябрьска vk.com
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В Детской библиотеке Ноябрьска для обучения чтению применяют уникальные методики. Так, например, специалисты разработали программу, которая позволяет в доступной форме научить читать детей от 4 до 6 лет. Проект «Читай и пой» здесь реализуют с 2012 года. Уже 100 ребятишек прошли обучение. Все воспитанники успешно освоили материал и научились бегло читать.

Для занятий используют кубики с изображением складов. Уроки проходят в соревновательной форме, с пропеванием учебного материала, в постоянном движении. У детей расширяется словарный запас, речь становится чище и отчётливее, формируется логическое мышление, появляется способность самостоятельно работать. Весь материал построен так, чтобы дети сами познавали все правила фонетики русского языка.

На протяжении всего периода занятий для родителей проводятся индивидуальные консультации, сообщили в администрации города.

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