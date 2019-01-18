Сбербанк проведёт Global Cyber Week

СЕГОДНЯ 08:33 2019-01-18T09:02:03+03:00

Ключевое мероприятие Международный конгресс по кибербезопасности (ICC) проводится во второй раз

Изменить размер текста: A A

В 2019 году Сбербанк впервые проведёт в Москве Global Cyber Week — международную неделю кибербезопасности, которая пройдёт 17–21 июня.

Откроет Global Cyber Week техническая конференция по практической кибербезопасности OFFZONE, которая состоится 17–18 июня. В её рамках пройдут соревнования CTF (Capture the Flag), участники которых будут решать задачи из различных областей кибербезопасности, атаковать сервисы противников и защищать свою инфраструктуру.

19 июня состоится Международный online-тренинг по управлению рисками кибербезопасности, который позволит проверить уровень готовности крупнейших мировых финансовых и бизнес-компаний к отражению кибератак на их инфраструктуру.

Ключевым мероприятием Global Cyber Week станет Международный конгресс по кибербезопасности (International Cybersecurity Congress), который состоится 20–21 июня. ICC — международная межотраслевая площадка для глобального диалога представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и ключевых экспертов по самым острым и актуальным вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобализации и дигитализации.

Первый Международный конгресс по кибербезопасности состоялся 5–6 июля 2018 года в Москве. Конгресс объединил свыше 2200 участников, порядка 700 организаций из более чем 50 стран. В работе ICC принял участие Президент России Владимир Путин.

«Обеспечение кибербезопасности — это государственная задача, и в её решении необходимо объединять усилия правоохранительных органов, деловых кругов, общественных организаций и самих граждан», — подчеркнул Владимир Путин в своём выступлении на ICC.

Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф: «В прошлом году мы создали площадку для объединения мирового сообщества перед лицом всё нарастающих киберугроз. Очевидно, что работа по формированию безопасного глобального киберпространства находится в начальной стадии, и для успешной борьбы с киберпреступностью необходимо развивать эффективное международное сотрудничество на корпоративном уровне. Поэтому мы приняли решение не только сделать Международный конгресс по кибербезопасности ежегодным, но и организовать Global Cyber Week: комплексное мероприятие, включающее различные форматы».