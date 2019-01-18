В ДТП на трассе «Сургут-Салехард» пострадал водитель легковушки

СЕГОДНЯ 08:18 2019-01-18T08:29:23+03:00

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В районе Губкинского на 459 км автодороге «Сургут-Салехард» в ДТП пострадал водитель легкового автомобиля. Авария произошла около 18 часов 00 минут 17 января. Столкнулись Mercedes и Toyota.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель автомобиля немецкого автопрома, выезжая с прилегающей территории АЗС, не уступил дорогу «японцу» и допустил столкновение. В результате ДТП водитель Toyota госпитализирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых 1 человек получил травмы. С начала 2019 года в 200 зарегистрированных ДТП, 1 человек погиб, травмированы 27 человек.