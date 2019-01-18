2019-01-18T07:58:46+03:00
Общество

На Ямале из-за метели закрыли зимники

Действует только трасса «Лабытнанги - Мужи - Азовы – Теги»
Анна Полякова
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На Ямале из-за метели закрыли зимники Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАОНа Ямале из-за метели закрыли зимники Фото: Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
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На Ямале 18 января действует только один зимник. Единственная сезонная трасса «Лабытнанги - Мужи - Азовы – Теги» доступна для всех видов автотранспорта общей массой до 15 тонн.

Автодороги «Салехард-Надым», «Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале» закрыты с 17 января из-за порывистого ветера со снегом, недостаточной видимости. Сегодня и на зимнике «Уренгой — Красноселькуп» движение приостановлено из-за метели. Напомним, еще накануне метеорологи прогнозировали в отдельных районах метель, слабые гололедно-изморозевые явления.

Ветер в пятницу будет дуть южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха -10…-15 С, местами до -5 С.

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