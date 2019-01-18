Ямальский подросток сыграл в бильярд с пилотом Формулы-1

СЕГОДНЯ 06:08 2019-01-18T09:04:18+03:00

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Сбылась мечта ещё одного юного ямальца – участника всероссийской акции «Ёлка желаний». Шестнадцатилетний Максим Баравой из Салехарда 17 января сыграл в бильярд пилотом Формулы-1 Виталием Петровым.

Максим – инвалид третьей группы. В прошлом году он успешно поступил в Ямальский многопрофильный колледж и обучается по специальности «Лабораторная диагностика». Несмотря на проблемы со здоровьем, парень участвует в городских и окружных мероприятиях. Среди них – III региональный чемпионат «Абилимпикс», где молодой человек выступил в компетенции «медицинский и социальный уход», сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Фото: правительство ЯНАО

Кроме того,Максим - активный спортивный болельщик. Его интересуют футбольные и хоккейные матчи, соревнования по биатлону, но гонки Формулы-1 заслужили отдельное внимание. Максима очень впечатлило выступление россиянина Виталия Петрова на чемпионате мира, с тех пор он следит за карьерой автогонщика. Желание – сыграть в бильярд с пилотом появилось тоже не случайно. Этой игрой подросток увлекается с детства, тогда играл с отцом. Встреча подростка и автогонщика состоялась в городе Выборг Ленинградской области. Молодой ямалец признался, что эта партия со знаменитым гонщиком запомнится ему на всю жизнь.

Фото: правительство ЯНАО

Звезда Формулы-1 провёл для молодого человека экскурсию по Выборгу и государственному музею «Выборгский замок», а после подарил фотокнигу о гонках и несколько снимков с автографом. Также Максим примерил «боевой» шлем пилота.

В исполнении желания салехардца помог полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов, при содействии губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова.

Напомним, до этого подарок получил Андрей Войтикунов из города Лабытнанги, который также стал участником всероссийской акции «Ёлка желаний». Губернатор Ямала помог юному блогеру с ДСП осуществить мечту и подарил подростку планшет, чтобы ему было удобнее монтировать ролики. Кроме того, глава региона подписался на его канал.

Также губернатор помог исполнить мечту восьмилетней Лизе Бурико из села Гыда Тазовского района. Он подарил ей трёхцветного котёнка по клике Ви – именно так девочка с ДЦП назвала нового четырёхлапого друга.