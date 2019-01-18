Погода на Ямале 18 января: потеплеет до -4 градусов

СЕГОДНЯ 05:18 2019-01-18T05:18:12+03:00

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В пятницу, 18 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем -7 градусов, пасмурно, весь день будет идти снег, ветер юго-западный 7 м/с.

В Ноябрьске - 10 градусов, пасмурно, снег разной интенсивности будет идти в течение дня, ветер юго-западный 10 м/с.

В Новом Уренгое – 11 градусов, пасмурно, снегопад, юго-западный ветер 11 м/с.

В Надыме - 4 градуса, пасмурно и снежно, ветер юго-западный 10 м/с.

В Губкинском - 9 градусов, пасмурно, снег, ветер юго-западный 11 м/с с порывами до 20 м/с.

В Тарко-Сале - 9 градусов, пасмурно, снегопады, ветер юго-западный 10 м/с.

В Муравленко -10 градусов, пасмурно, снег, юго-западный ветер 10 м/с с порывами до 20 м/с.

В Лабытнанги - 9 градусов, пасмурно, небольшой снег будет идти весь день, юго-западный ветер 5 м/с.