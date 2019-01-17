Глава Нового Уренгоя попросил горожан стать внимательнее к газовому оборудованию
В ближайшее время в Новом Уренгое будут организованы совместные рейды специалистов газовой службы, администрации города, правоохранительных органов по квартирам граждан, которые не предоставляют доступ.
В Новом Уренгое 340 домов оборудованы газом. Однако еще не все управляющие компании и ТСЖ заключили договоры на обслуживание газового оборудования, отметил градоначальник Иван Костогриз .
- Мы должны извлечь урок из случившегося в Ростовской области и более пристально отнестись к вопросу обеспечения надежности газоснабжения многоквартирных домов, – подчеркнул глава города.
Новоуренгойские газовики отмечают, что проводят проверки ежегодно, как того требует инструкция, но, к сожалению, попасть им удается далеко не во все квартиры горожан. Некоторые просто не пускают специалистов на осмотр потенциально опасных конструкций и приборов. Это существенно осложняет работу газовой службы, недопустимо с точки зрения безопасности всего дома.
Глава Нового Уренгоя обратился к горожанам со своей страницы в Инстаграм с призывом внимательно относиться к требованиям техники безопасности при использовании газового оборудования, регулярно проверять исправность газовых плит, обращаться для их установки и ремонта только к специалистам.