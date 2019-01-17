На Ямале 18 января ожидается ухудшение погоды

СЕГОДНЯ 15:56 2019-01-17T15:56:41+03:00

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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа 18 января 2019 года прогнозируется неблагоприятное погодное явление. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», ожидаются переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный, а днем местами небольшой снег. В отдельных районах метель, слабые гололедно-изморозевые явления.

Ветер в пятницу будет дуть южный, юго-западный со скоростью 5-10 м/с, местами его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура ночью: -11…-16 С, при натекании облачности до -6 С. Днем: -10…-15 С, местами до -5 С.

Напомним, сегодня на Ямале из-за метели закрыли две зимние автодороги. Порывистый ветер со снегом, недостаточная видимость стали причиной временного прекращения движения по двум сезонным трассам.

С 13:00 закрылся автозимник «Аксарка – Салемал – Панаевск - Яр-Сале», а с 13:30 «Салехард - Надым».