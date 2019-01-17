В Новом Уренгое возбудили дело после смертельного ДТП на трассе «Сургут – Салехард»

СЕГОДНЯ 15:34 2019-01-17T15:40:06+03:00

Женщина от полученных травм погибла на месте аварии до прибытия бригады скорой помощи

Изменить размер текста: A A

По факту ДТП на трассе «Сургут – Салехард», где погибла женщина, возбудили уголовное дело. Авария произошла днем 16 января.

Сотрудники Госавтоинспекции предварительно установили, что на автодороге женщина 1964 года рождения за рулем автомобиля марки «ВАЗ» двигалась со стороны микрорайона Коротчаево к Новому Уренгою.

Она не выдержала безопасную скорость для движения, не справилась с рулевым управлением и допустила выезд на полосу встречного движения. Автомобиль столкнулся со встречным «Chevrolet».

В результате ДТП водитель отечественного авто от полученных травм погибла на месте аварии до прибытия бригады скорой помощи.

По факту ДТП следственным отделом ОМВД России по г. Новый Уренгой возбуждено уголовное дело по статье о нарушении Правил дорожного движения, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.