Педагог из поселка Ныда стала победителем всероссийского конкурса

СЕГОДНЯ 15:11 2019-01-17T15:20:36+03:00

За первое место Светлану Матвееву наградили дипломом победителя и сертификатом на пятьдесят тысяч рублей

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Учитель начальных классов школы-интерната поселка Ныда Надымского района Светлана Матвеева стала лучшей в одной из номинаций всероссийского конкурса методических разработок педагогов «Цифровой урок».

Она представила видеоматериал урока со своими учениками. Вместе они продемонстрировали практическое применение цифровых образовательных ресурсов издательства «Экзамен-Медиа». Также Светлана Матвеева презентовала свою разработку технологической карты занятия по русскому языку на тему «Разбор слова по составу».

Как призналась сама Светлана Матвеева, с такими интерактивными пособиями ведется работа уже второй год.

- Очень нравится и детям, и мне самой. Теперь хочу воплотить свою мечту - научиться самостоятельно разрабатывать подобные образовательные продукты. Готова обучаться в этом направлении, чтобы создать собственное мультимедийное приложение для учеников, - говорит победительница.

За первое место ныдинского педагога наградили дипломом победителя и сертификатом на пятьдесят тысяч рублей. Деньги она планирует потратить на приобретение электронных продуктов по другим предметам. По ее словам, они помогут сделать занятия для учеников школы-интерната интереснее и результативнее.

Кроме того, коллектив учебного заведения получил лицензию на доступ к электронным ресурсам и образовательным сервисам ведущих издателей учебной литературы в стране.