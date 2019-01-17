Жительница Нового Уренгоя заплатила 9 200 за виртуальную бритву

СЕГОДНЯ 14:54 2019-01-17T14:58:02+03:00

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В Новом Уренгое проводится проверка по факту интерен-мошенничества. В ловушку аферистов попалась местная жительница, которая на интернет-сайте оформила заказ на покупку электробритвы.

Кроме того, женщина внесла предоплату за товар в сумме 9 200 рублей, переведя денежные средства на счет, указанный злоумышленником. Однако товар до настоящего времени ей не доставлен, денежные средства не возвращены, администратор сайта на связь не выходит, сообщает УМВД России по ЯНАО. Только тогда она поняла, что стала жертвой мошенников, и 16 января обратилась в полицию.

Правоохранители настоятельно рекомендует гражданам быть бдительными, осуществлять покупки в сети Интернет только с проверенных сайтов и у проверенных продавцов.