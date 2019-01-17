Салехардец сел на три года за перевозку марихуаны и гашиша в чужом авто
В Салехарде зачитали приговор местному жителю, который перевозил наркотики из Тюмени в Салехард. Известно, что в начале октября 2016 года 46-летний мужчина по просьбе своей знакомой перегонял автомобиль на север.
Затем на автомобиле, принадлежащем знакомой, незаконно перевез зелье из Тюмени в Салехард. Уже в столице Ямала 11 октября 2016 года был остановлен сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у него изъяли два свертка с гашишем, а также при производстве осмотра автомобиля под капотом обнаружен сверток с марихуаной.
После возбуждения уголовного дела он скрылся от следствия, в связи с чем был объявлен в розыск. Его задержали через 6 месяцев в Москве, где он совершил другое преступление.
В результате по совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура ЯНАО.