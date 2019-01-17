В Салехарде сгорел расселенный дом
Причина пожара и ущерб устанавливаются
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В Салехарде ночью17 января сгорел дом на улице Трудовая. Сообщение о возгорании поступило в 04:15. К моменту ЧП он был нежилым и уже расселенным.
Справиться с разбушевавшимся пламенем спасатели сумели только в 05:00. Только тогда пожар был ликвидирован. В ликвидации ЧП участвовали 12 человек личного состава и 2 единицы спецтехники МЧС.
В результате пожара зданием повреждено на площади 110 квадратных метров. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.