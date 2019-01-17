СЕГОДНЯ 13:38 2019-01-17T13:40:53+03:00

На Ямале из-за метели закрыли два зимника Фото: 89.mchs.gov.ru

Временно перекрыли доступ на трассы «Аксарка – Салемал – Панаевск - Яр-Сале» и «Салехард - Надым»

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На Ямале две зимние автодороги 17 января закрыли в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, порывистый ветер со снегом, недостаточная видимость стали причиной временного прекращения движения по двум сезонным трассам.

С 13:00 закрылся автозимник «Аксарка – Салемал – Панаевск - Яр-Сале»., а с 13:30 «Салехард - Надым».

Напомним, дорога «Аксарка – Яр-Сале» начала работу на всей протяженности трассы только 16 января.

Сегодня зимник «Уренгой — Красноселькуп» доступен только для полноприводных автомобилей до 30 тонн.

На трассу «Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги» пускают все виды транспорта общей массой до 15 тонн.

На ледовой переправе между городами Салехард и Лабытнанги разрешено движение транспорта общей массой до 30 тонн.