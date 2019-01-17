На Ямале из-за метели закрыли два зимника
На Ямале две зимние автодороги 17 января закрыли в связи с ухудшением погодных условий. Как сообщает Департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, порывистый ветер со снегом, недостаточная видимость стали причиной временного прекращения движения по двум сезонным трассам.
С 13:00 закрылся автозимник «Аксарка – Салемал – Панаевск - Яр-Сале»., а с 13:30 «Салехард - Надым».
Напомним, дорога «Аксарка – Яр-Сале» начала работу на всей протяженности трассы только 16 января.
Сегодня зимник «Уренгой — Красноселькуп» доступен только для полноприводных автомобилей до 30 тонн.
На трассу «Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги» пускают все виды транспорта общей массой до 15 тонн.
На ледовой переправе между городами Салехард и Лабытнанги разрешено движение транспорта общей массой до 30 тонн.