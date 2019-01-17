СЕГОДНЯ 13:23 2019-01-17T13:42:42+03:00

В Лабытнанги из-за сбоя в базе данных некорректно начислялись платежи за ЖКУ Фото: lbt.yanao.ru

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Около 460 лабытнангцев обратились к специалистам ЕРИЦ для устранения возникших неточностей при начислении платежа за коммунальные услуги. Как выяснилось, некорректные суммы в квитанциях появились из-за сбоя в системе базы данных. Ситуация стала поводом для проведения "круглого стола".

О причинах возникших проблем и сегодняшнем положении дел рассказал генеральный директор АО «ЭК «Восток» Максим Ромашов. Он отметил, что АО ЕРИЦ с сентября 2018 года проводит мероприятия по переходу на новое программное обеспечение.

Как сообщает администрация города, мера призвана улучшить сервисное обслуживание потребителей услуг. В частности, жители Лабытнанги получат возможность после регистрации в личном кабинете удаленно передавать показания счетчиков по всем видам коммунальных ресурсов и оплачивать их дистанционно.

Максим Ромашов подчеркнул, что в Лабытнанги, где 13 тысяч лицевых счетов плательщиков за ЖКУ, при переносе данных в новую систему так называемые «ошибки миграции» коснулись порядка 5% потребителей.

Специалисты заверяют, что все завышенные счета в ближайшее время будут исправлены. Претензионно-исковая работа в январе 2019 года остановлена.

- Прошу оперативно реагировать на жалобы населения, в том числе в социальных сетях, и своевременно решать все возникающие вопросы. В свою очередь, администрация города будет держать ситуацию вплоть до полного её урегулирования, - сказал заместитель главы города Лабытнанги Сергей Власенко.