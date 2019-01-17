В Надыме мошенник выманили у горожанина 86 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:38 2019-01-17T12:46:25+03:00

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В Надыме ведется следствие по факту мошенничества. Жертвой обмана стал 59-летний горожанин. В полиции, куда он обратился 15 января, поясни, что неизвестные похитили у него более 86 тысяч рублей.

Выяснилось, что накануне мужчина, обнаружив отсутствие вещания телевизионных каналов и сети Интернет, оформил заявку на устранение неполадок и оказание помощи специалиста на следующий день.

Позже ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником данной телекоммуникационной компании, и сообщил, что по его абонентскому счету имеется переплата в сумме 2 100 рублей, которой нельзя воспользоваться для оплаты услуг в следующем периоде. Звонивший предложил возврат остатка.

Мужчина продиктовал мошеннику номер и код своей действующей банковской карты, потом сообщал цифры из поступавших на телефон смс-сообщений. В результате с его карты «ушло» более 86 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по ЯНАО.