В Надыме мошенник выманили у горожанина 86 тысяч рублей
В Надыме ведется следствие по факту мошенничества. Жертвой обмана стал 59-летний горожанин. В полиции, куда он обратился 15 января, поясни, что неизвестные похитили у него более 86 тысяч рублей.
Выяснилось, что накануне мужчина, обнаружив отсутствие вещания телевизионных каналов и сети Интернет, оформил заявку на устранение неполадок и оказание помощи специалиста на следующий день.
Позже ему позвонил неизвестный, представившись сотрудником данной телекоммуникационной компании, и сообщил, что по его абонентскому счету имеется переплата в сумме 2 100 рублей, которой нельзя воспользоваться для оплаты услуг в следующем периоде. Звонивший предложил возврат остатка.
Мужчина продиктовал мошеннику номер и код своей действующей банковской карты, потом сообщал цифры из поступавших на телефон смс-сообщений. В результате с его карты «ушло» более 86 тысяч рублей.
Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», сообщает УМВД России по ЯНАО.