Сергей Лавров назвал Ямал мотором развития России

СЕГОДНЯ 11:56 2019-01-17T12:16:05+03:00

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Министр иностранных дел страны Сергей Лавров высказал признательность руководству ЯНАО за организацию визита Чрезвычайных и Полномочных Послов РФ в северный регион в июле 2018 года. Тогда губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл рабочую встречу с двадцатью представителями МИД России. Также участники делегации посетили завод по производству сжиженного природного газа «Ямал СПГ» в Сабетте.

Министр отметил, что роль регионов в реализации внешней политики РФ сегодня играет большое значение.

«Для послов очень важно посмотреть, как живёт регион, который является одним из моторов развития не только Сибири, но и Российской Федерации в целом. Проекты, которые там реализуются – высочайшего мирового уровня», - пояснил он.

По словам Сергея Лаврова, всё чаще субъекты налаживают перспективные внешнеэкономические связи. Так, например, Ямал – один из активных участников мероприятий Арктического совета. В эту международную организацию входят Канада, Финляндия, Исландия, Норвегия и другие страны мира. В ходе работы совета предметно обсуждаются вопросы развития арктических ресурсов, сохранения экологии, обеспечения интересов коренных и малых народов Севера.

Ямал сегодня сотрудничает с 78 странами мира. Вместе с зарубежными коллегами реализовано более 1 000 совместных мероприятий.