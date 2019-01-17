Инцидентом с обледенелым подъездом в Лабытнанги заинтересовалась прокуратура

СЕГОДНЯ 11:35 2019-01-17T11:52:05+03:00

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Подъезд в жилом доме Лабытнанги, где лестница превратилась в ледяную горку, стал поводом для разбирательства. По поручению региональной прокуратуры автономного округа городское ведомство организовало проверку.

Ситуация получила огласку после публикации в соцсети шокирующей фотографии. На снимке - покрытая льдом лестничная площадка дома № 20 по ул. Мира. Автор поста пояснила, что приходится носить соль, чтоб поскользнуться на ступеньках. Выяснилось, температурный режим в подъезде был нарушен еще 10 января, при этом управляющая организация бездействует, на заявки жильцов не реагирует.

Фото: группа "Лабытнанги Info" vk.com

«При осмотре подъезда установлено, что следы обледенения отсутствуют, расположенная в подъезде труба водоснабжения перемотана скотчем, работы по восстановлению герметичности трубы не проведены», - пишет прокуратура ЯНАО на своем официальном сайте.

В ходе проверки будут установлены причины возникновения аварии, полнота проведенных мероприятий по устранению ее последствий, а также причины, по которым управляющая организация длительное время не реагировала на обращения жильцов дома.

Кроме того, администрации города будет дана правовая оценка исполнения полномочий по муниципальному жилищному контролю за деятельность управляющих организаций и сохранности муниципального жилищного фонда, своевременности и полноте принимаемых мер по обращениям граждан.