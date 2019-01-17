В Новом Уренгое 13-летний подросток подбил старших товарищей угнать автомобиль

СЕГОДНЯ 10:59 2019-01-17T11:03:52+03:00

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В Новом Уренгое ждут суда двое несовершеннолетних юношей. Подростков 15 и 17 лет обвиняют в угоне автомобиля. Как выяснилось, надоумил их совершить кражу 13-летний товарищ.

Ночью 11 ноября 2018, когда подростки выпивали, младший сказал, что знает место парковки автомобиля, двери которого не заперты. Так и оказалось. Юноши легко проникли в салон и, выезжая из двора, столкнулись с другим припаркованным автомобилем. Но это нисколько не смутило пьяную компанию. Они продолжили кататься по улице, при этом 17-летний и 15-летний юноши управляли автомобилем по очереди.

Сотрудники ДПС ОМВД России по городу Новому Уренгою, получив ориентировку на угнанный автомобиль, как скрывшийся с места ДТП, обнаружили его на дороге и потребовали остановиться. Однако подростки попытались скрыться от полиции, прибавив скорости. По пути юный водитель не смог войти в поворот на дороге, и автомобиль вылетел в кювет. В итоге правоохранители задержали 17-летнего и 13-летнего подростков, а 15-летнему юноше удалось сбежать.

В ходе предварительного следствия подростки полностью признали свою вину. Уголовное дело на двоих обвиняемых ушло в суд. В отношении малолетнего, не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, информация о происшествии направлена в органы субъектов профилактики для принятия мер воспитательного и профилактического характера.

Владелец угнанного автомобиля привлечен к административной ответственности за то, что не принял необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя, сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.