2019-01-17T11:03:52+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое 13-летний подросток подбил старших товарищей угнать автомобиль

Друзья ждут суда, владелец машины привлечен к административной ответственности
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новом Уренгое ждут суда двое несовершеннолетних юношей. Подростков 15 и 17 лет обвиняют в угоне автомобиля. Как выяснилось, надоумил их совершить кражу 13-летний товарищ.

Ночью 11 ноября 2018, когда подростки выпивали, младший сказал, что знает место парковки автомобиля, двери которого не заперты. Так и оказалось. Юноши легко проникли в салон и, выезжая из двора, столкнулись с другим припаркованным автомобилем. Но это нисколько не смутило пьяную компанию. Они продолжили кататься по улице, при этом 17-летний и 15-летний юноши управляли автомобилем по очереди.

Сотрудники ДПС ОМВД России по городу Новому Уренгою, получив ориентировку на угнанный автомобиль, как скрывшийся с места ДТП, обнаружили его на дороге и потребовали остановиться. Однако подростки попытались скрыться от полиции, прибавив скорости. По пути юный водитель не смог войти в поворот на дороге, и автомобиль вылетел в кювет. В итоге правоохранители задержали 17-летнего и 13-летнего подростков, а 15-летнему юноше удалось сбежать.

В ходе предварительного следствия подростки полностью признали свою вину. Уголовное дело на двоих обвиняемых ушло в суд. В отношении малолетнего, не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности, информация о происшествии направлена в органы субъектов профилактики для принятия мер воспитательного и профилактического характера.

Владелец угнанного автомобиля привлечен к административной ответственности за то, что не принял необходимых мер, исключающих самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя, сообщили в СУ СК РФ по ЯНАО.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инцидентом с обледенелым подъездом в Лабытнанги заинтересовалась прокуратура
В Надыме создают «Бессмертный полк» в граните
АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги благотворительной деятельности в 2018 году
Пьяный салехардец с игрушечным пистолетом в руках совершил разбой
В Новом Уренгое дорогу не поделили два ВАЗа
ЧП на Тарасовском месторождении: работник упал с высоты 15 метров
В Ноябрьске на территории предприятия найден труп бывшего сотрудника
Ямальские зимники работают в штатном режиме
Смертельное ДТП на трассе «Сургут-Салехард»: погибла водитель ВАЗа
Ямальским оленеводам предложили гранты на изгородный выпас животных
Погода на Ямале 17 января: потеплеет, но усилится ветер
Программа «Сотрудничество» получила высокую оценку Счётной палаты ЯНАО
В Новом Уренгое рецидивист с подругой вынес и магазина продукты на 4 тысячи рублей
5 млрд рублей потратит Ямал в 2019 году на переселение из аварийного жилья
Новоуренгойцу, укравшему физиоприбор из аптеки, грозит срок
В Салехарде на реке Полябта подготовят две крещенские купели