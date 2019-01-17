В Надыме создают «Бессмертный полк» в граните

СЕГОДНЯ 10:14 2019-01-17T10:16:18+03:00

Изменить размер текста: A A

На мемориальном панно в Надыме сейчас размещены 672 фотографии фронтовиков. Однако это не предел – планируется, что к 2020 году снимков на мемориале будет уже около 4000. На панно попадут не только фотографии фронтовиков Великой Отечественной войны, но и тех, кто погиб в «горячих» точках (Чечня, Афганистан и пр.), воевал в Первой мировой войне.

Напомним новый мемориал – панно с фотографиями родственников надымчан, воевавших в годы Великой Отечественной войны - торжественно открыли в Сквере воинской славы в мае 2018 года. Снимки для мемориала собирали всем миром.

Администрация Надымского района и благотворительный фонд «Преображение» объявляют новый сбор фотографий. Отсканированные снимки, как и прежде, принимаются в электронном виде по адресу: iaknadym@yandex.ru или же можно принести непосредственно в районную администрацию.

Кроме того, нужны следующие данные: ФИО человека, годы жизни, где служил и когда, на каком фронте (если есть информация), в каком звании (если есть).

Прием фотографий завершится 10 марта 2019 года.