2019-01-17T10:16:18+03:00
Общество

В Надыме создают «Бессмертный полк» в граните

Горожане продолжают собирать фотографии для мемориального панно
Анна Полякова
Поделиться:
В Надыме создают «Бессмертный полк» в граните Фото: nadymregion.ruВ Надыме создают «Бессмертный полк» в граните Фото: nadymregion.ru
Изменить размер текста:

На мемориальном панно в Надыме сейчас размещены 672 фотографии фронтовиков. Однако это не предел – планируется, что к 2020 году снимков на мемориале будет уже около 4000. На панно попадут не только фотографии фронтовиков Великой Отечественной войны, но и тех, кто погиб в «горячих» точках (Чечня, Афганистан и пр.), воевал в Первой мировой войне.

Напомним новый мемориал – панно с фотографиями родственников надымчан, воевавших в годы Великой Отечественной войны - торжественно открыли в Сквере воинской славы в мае 2018 года. Снимки для мемориала собирали всем миром.

Администрация Надымского района и благотворительный фонд «Преображение» объявляют новый сбор фотографий. Отсканированные снимки, как и прежде, принимаются в электронном виде по адресу: iaknadym@yandex.ru или же можно принести непосредственно в районную администрацию.

Кроме того, нужны следующие данные: ФИО человека, годы жизни, где служил и когда, на каком фронте (если есть информация), в каком звании (если есть).

Прием фотографий завершится 10 марта 2019 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Инцидентом с обледенелым подъездом в Лабытнанги заинтересовалась прокуратура
В Новом Уренгое 13-летний подросток подбил старших товарищей угнать автомобиль
АО "Транснефть – Сибирь" подвело итоги благотворительной деятельности в 2018 году
Пьяный салехардец с игрушечным пистолетом в руках совершил разбой
В Новом Уренгое дорогу не поделили два ВАЗа
ЧП на Тарасовском месторождении: работник упал с высоты 15 метров
В Ноябрьске на территории предприятия найден труп бывшего сотрудника
Ямальские зимники работают в штатном режиме
Смертельное ДТП на трассе «Сургут-Салехард»: погибла водитель ВАЗа
Ямальским оленеводам предложили гранты на изгородный выпас животных
Погода на Ямале 17 января: потеплеет, но усилится ветер
Программа «Сотрудничество» получила высокую оценку Счётной палаты ЯНАО
В Новом Уренгое рецидивист с подругой вынес и магазина продукты на 4 тысячи рублей
5 млрд рублей потратит Ямал в 2019 году на переселение из аварийного жилья
Новоуренгойцу, укравшему физиоприбор из аптеки, грозит срок
В Салехарде на реке Полябта подготовят две крещенские купели