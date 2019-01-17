Пьяный салехардец с игрушечным пистолетом в руках совершил разбой

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-17T09:41:17+03:00

Деньги он тут же потратил на спиртное

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В Салехарде полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в разбое. 30-летний мужчина с игрушечным пистолетом в руках отнял у знакомого 800 рублей. Инцидент произошел 5 января.

Полицейские выяснили, что в подъезде жилого дома у мужчин возник конфликт. Ссору затеял ранее судимый салехардец из-за личных неприязненных отношений. После того, как они вышли на улицу, он, используя в качестве оружия игрушечный пистолет, похитил у оппонента деньги, которые тут же потратил на спиртное.

Как сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, возбуждено уголовное дело. С подозреваемого взяли подписку о невыезде.