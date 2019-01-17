В Новом Уренгое дорогу не поделили два ВАЗа

СЕГОДНЯ 09:19 2019-01-17T09:21:02+03:00

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В Новом Уренгое на перекрестке ул. Сибирская - ул. Ямальская столкнулись два ВАЗа. ДТП случилось 16 января около 14 часов 00 минут. Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель модели 217050, поворачивая налево, не уступила дорогу «соотечественнику», движущемуся со встречного направления прямо. В результате ДТП пассажир автомобиля ВАЗ 211440 госпитализирована.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах ЯНАО зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 2 получили травмы. С начала 2019 года в 189 зарегистрированных ДТП, 1 человек погиб, травмированы 26 человек.