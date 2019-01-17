ЧП на Тарасовском месторождении: работник упал с высоты 15 метров
Мужчина под присмотром врачей в губкинской больнице
ЧП на Тарасовском месторождении: работник упал с высоты 15 метровФото: Ольга Крыльцова
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На территории Тарасовского месторождения произошел несчастный случай. В резервуар с высоты 15 метров упал 26-летний работник. Это произошло во время подготовки к сварочным работам. Мужчина выжил, с травмами различной степени тяжести он госпитализирован в городскую больницу Губкинского.
На место происшествия, которое расоложено в 50 километрах от поселка Пурпе, выехали для проведения проверки сотрудники УМВД России по ЯНАО.
Выявляются причины случившегося, а также степень тяжести причиненного здоровью вреда, пояснили в СУ СК РФ по ЯНАО.