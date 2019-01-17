В Ноябрьске на территории предприятия найден труп бывшего сотрудника

СЕГОДНЯ 08:48 2019-01-17T11:08:05+03:00

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В Ноябрьске в гараже на территории предприятия «Ямал Альянс» утром 16 января сотрудник компании обнаружил тело мужчины. Известно, что ямальцу, который свел счеты с жизнью, было 40 лет. Согласно предварительным данным, мужчина работал на этом предприятии 4 года назад.

Следователи устанавливают свидетелей произошедшего, восстанавливают события, предшествующие трегическому финалу. Ушли запросы и на само предприятие для уточнения фактов.

- Рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе убийство и доведение до самоубийства. Что стало причиной? Об этом мы говорить не можем – тайна личной жизни. Однако точно можем заявить, что дело не в зарплате, как представляется некоторым СМИ, - пояснила «Комсомольской правд – Ямал» старший помощник по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по ЯНАО Елена Демьянова, - по результатам проведенной проверки будет вынесено процессуальное решение.