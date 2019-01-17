Ямальские зимники работают в штатном режиме

СЕГОДНЯ 08:08 2019-01-17T08:15:11+03:00

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Все четыре ямальских зимника сегодня, 17 января, доступны для проезда, сообщает Департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО. Сезонная трасса «Уренгой-Красноселькуп» открыта для всех полноприводных авто общей массой до 30 тонн. Зимняя дорога «Салехард - Надым» работает для всех видов машин общей массой до 30 тонн. На трассу «Лабытнанги – Мужи – Азовы - Теги» пропускают все виды видов транспортных средств общей массой до 15 тонн.

Зимник «Аксарка – Салемал – Панаевск - Яр-Сале» на участке «Аксарка – Салемал» открыт для всех видов автомобилей общей массой до 10 тонн. На участке «Салемал – Панаевск - Яр-Сале» только для полноприводных авто общей массой до 10 тонн.

Дорожники обращают внимание пользователей автозимников – необходимо соблюдать установленный тоннаж и следовать дорожным знакам на сезонной трассе. Также рекомендуется оставлять свои контакты на КПП для того, чтобы дежурный и диспетчер владели информацией о количестве заезжающих и выезжающих автомобилей.

Кроме этого, для поездки на загородную трассу необходимо в автомобиле иметь буксировочный трос, лопату, дополнительную теплую одежду, запас еды и горючего.