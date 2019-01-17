Смертельное ДТП на трассе «Сургут-Салехард»: погибла водитель ВАЗа

СЕГОДНЯ 07:52 2019-01-17T07:54:29+03:00

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На 723 км автодороги «Сургут – Салехард» в районе Нового Уренгоя насмерть разбилась водитель автомобиля ВАЗ 21101. ДТП произошло 16 января около 15 часов 20 минут.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, она выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Chevrolet. В результате ДТП пассажир иномарки получила травмы, а сама водитель «десятки» скончалась до приезда скорой помощи.

Предположительно женщина не выбрала безопасный скоростной режим и не справилась с рулевым управлением.

По данным регионального ведомства, за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 21 ДТП, в результате которых 1 человек погиб и 2 получили травмы. С начала 2019 года в 189 зарегистрированных ДТП, 1 человек погиб, травмированы 26 человек.