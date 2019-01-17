Ямальским оленеводам предложили гранты на изгородный выпас животных

СЕГОДНЯ 06:18 2019-01-17T06:18:31+03:00

Победители получат два гранта по 15 млн рублей каждый

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Представители региональных органов власти работают в Надымском районе: поездка посвящена коренных малочисленных народов Севера. Сегодня в программе – разговор о проекте перевода оленеводческих стад в лесную зону Надымского района.

О необходимости задействовать эту богатую кормовыми ресурсами территорию не только зимой, но и круглый год, рассказал заместитель директора департамента агропромышленного комплекса Вячеслав Жедулёв.

Он отметил, что круглогодичное содержание оленей в северо-таёжной зоне округа требует строительства изгородных сооружений с соблюдением пастбищеоборота. Сегодня изгородное оленеводство практикуется в Пуровском районе – там совхоз «Верхне-Пуровский» выпасает стадо с применением отсекающей изгороди.

Также представитель департамента АПК рассказал о том, что с этого года округ впервые начнёт предоставлять гранты на развитие оленеводства, в том числе и изгородного. Конкурс состоится уже в первом полугодии, победители получат два гранта по 15 млн рублей каждый. Средства будут выделяться на конкурсной основе.

Надымский район сможет принять на круглогодичный выпас около 10 тысяч животных из Ямальского района. «Постоянную прописку» на Хэнской стороне уже изъявили желание получить некоторые оленеводы. Они занимаются изучением подходящих для выпаса участков.

- Изгородное оленеводство в Надымском районе обязательно приживётся, но здесь мы планируем изгороди постоянные замкнутые, с подкормкой оленей. Это будут небольшие стада – до полутора тысяч животных, не более, - рассказал Вячеслав Жедулёв.