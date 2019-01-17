2019-01-17T05:17:46+03:00
Общество

Погода на Ямале 17 января: потеплеет, но усилится ветер

Температура воздуха -11 ... -17 градусов
Анна Полякова
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Погода на Ямале 17 января: потеплеет, но усилится ветерПогода на Ямале 17 января: потеплеет, но усилится ветерФото: Анна Полякова
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В четверг, 17 января, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем -16 градусов, пасмурно, пройдет сильный снег, ветер восточный 5 м/с.

В Ноябрьске - 16 градуса, пасмурно, небольшой снег – в середине дня, ветер южный 10 м/с.

В Новом Уренгое – 17 градусов, пасмурно, после обеда пойдет снег, южный ветер 7 м/с.

В Надыме - 11 градусов, пасмурно, во второй половине дня начнется снегопад, ветер южный 9 м/с.

В Губкинском - 15 градусов, пасмурно, снег разной интенсивности будет идти в течение дня, ветер южный 8 м/с.

В Тарко-Сале - 16 градусов, пасмурно, периодически - снег, ветер южный 6 м/с.

В Муравленко -16 градуса, пасмурно, снег, южный ветер 7 м/с с усилением до 20 м/с к концу дня.

В Лабытнанги - 17 градусов, пасмурно, снегопад, восточный ветер 5 м/с.

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