2019-01-16T16:17:45+03:00
Общество

Программа «Сотрудничество» получила высокую оценку Счётной палаты ЯНАО

Результаты работы и приоритетные планы глава региона обсудил с председателем ведомства
Анна Полякова
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В Салехарде состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и председателя Счётной палаты региона Владимира Свидлова. Руководитель ведомства рассказал о результатах анализа мероприятий программы «Сотрудничество» за период с 2005 по 2017 год. Уникальный опыт совместной работы трёх субъектов получил высокую оценку ведомства.

Среди успешных практик называются: строительство соцобъектов, жилья, а также обеспечение регионов современной транспортной инфраструктурой. В частности, сделан вывод о том, что проводимая работа будет и в дальнейшем способствовать развитию субъектов.

В 2019 году Счётная палата планирует расширить возможности в поле современных технологий. В частности, речь идёт о развитии элементов цифрового контроля, совершенствовании системы государственного аудита, сообщает региональное правительство.

Приоритетным остаётся мониторинг реализации в ЯНАО национальных проектов, определённых Президентом РФ Владимиром Путиным.

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