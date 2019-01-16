Программа «Сотрудничество» получила высокую оценку Счётной палаты ЯНАО

СЕГОДНЯ 16:14 2019-01-16T16:17:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде состоялась рабочая встреча губернатора Ямала Дмитрия Артюхова и председателя Счётной палаты региона Владимира Свидлова. Руководитель ведомства рассказал о результатах анализа мероприятий программы «Сотрудничество» за период с 2005 по 2017 год. Уникальный опыт совместной работы трёх субъектов получил высокую оценку ведомства.

Среди успешных практик называются: строительство соцобъектов, жилья, а также обеспечение регионов современной транспортной инфраструктурой. В частности, сделан вывод о том, что проводимая работа будет и в дальнейшем способствовать развитию субъектов.

В 2019 году Счётная палата планирует расширить возможности в поле современных технологий. В частности, речь идёт о развитии элементов цифрового контроля, совершенствовании системы государственного аудита, сообщает региональное правительство.

Приоритетным остаётся мониторинг реализации в ЯНАО национальных проектов, определённых Президентом РФ Владимиром Путиным.