2019-01-16T16:08:03+03:00
Происшествия

В Новом Уренгое рецидивист с подругой вынес и магазина продукты на 4 тысячи рублей

Украденное прятали в женскую сумочку и под одежду
Анна Полякова
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В Новом Уренгое задержали парочку по подозрению в краже из магазина. Ими оказались ранее судимый 29-летний мужчина 1989 года рождения и 27-летняя женщина, ранее не судимая.

15 января они похитили алкогольную продукцию и продукты питания, поместив похищенное в женскую сумочку и под одежду, после чего покинули торговый зал, не рассчитавшись за товар. Материальный ущерб составил 4 300 рублей.

На них завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Наказанием может стать лишение свободы сроком до пяти лет.

Как сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу, подозреваемые вину признают полностью. Оформлена явка с повинной.

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