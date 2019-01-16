2019-01-16T15:35:31+03:00
Общество

5 млрд рублей потратит Ямал в 2019 году на переселение из аварийного жилья

Переехать в новые квартиры смогут 1 300 ямальских семей
Анна Полякова
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5 млрд рублей потратит Ямал в 2019 году на переселение из аварийного жилья Фото: правительство ЯНАО5 млрд рублей потратит Ямал в 2019 году на переселение из аварийного жилья Фото: правительство ЯНАО
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В 2019 году на Ямале планируется ликвидировать 52,8 тыс. м2. В новые благоустроенные квартиры жильё переедут 1 299 ямальских семей. На эти цели предусмотрено 5 млрд рублей из окружного бюджета.

Кроме того, Ямал получит дополнительные средства от ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», которая с этого года стартует с нацпроектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Сумма пока не определена, но в Минстрой России уже сообщили об общей площади жилья в округе, которую признали аварийной до 1 января 2017 года.

По данным информационной системы «Реформа ЖКХ», аварийный жилфонда на Ямале, признанный таковым после 1 января 2012 года, составляет 607,2 тыс. м2. Как сообщали ранее, в рамках Указа Президента РФ №600 удалось расселить всё жильё, признанное аварийным до 1 января 2012 года. По итогам ликвидировали 232,58 тыс. м2 жилого фонда, 15 тысяч граждан переехали в новые квартиры. Округ затратил на выполнение своих обязательств более 17 млрд рублей. Кроме того, часть жилья (18,3%) расселено за счёт средств софинансирования с Фондом содействия реформированию ЖКХ.

В 2018 году в ЯНАО ликвидировали 42 тыс. м2, 1 177 семей (3 012 граждан) отпраздновали новоселья. Больше всего аварийных метров расселили в Ноябрьске, здесь ликвидировано 16,6 тыс. м2, в новые квартиры переехали 393 семьи.

Напомним, новая адресная программа по расселению была утверждена постановлением правительства ЯНАО в середине июля. Она будет действовать с 2018 по 2022 годы включительно, её результатом станет ликвидация 336,2 тыс. м2, а это 1 351 аварийный дом. В конечном итоге в новые квартиры переедут 8 476 семей, или 25 428 ямальцев, сообщает правительство ЯНАО.

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